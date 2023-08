Riforma del Fisco | dalla tredicesima agli straordinari passando per il superbollo | le misure chiave

L'auspicio è che il Governo accetti la segnalazione dell'Autorità come un importante momento di riflessione politica da sottoporre all'attenzionedibattito politico eParlamento e non come ...Unastrutturalefisco, che punta ad intervenire su tutti i principali aspettisistema tributario , a cominciare dalla detassazione di tredicesime e straordinari per finire al riordino ...L'ambiziosaFisco promette di ridisegnare i rapporti tra gli italiani e l'Erario, puntando al taglio delle tasse e sulla collaborazione. La strada è lunga, perché saranno necessari una serie di ...

Il sindaco di Bergamo Gori sulla riforma del Rdc: "Tentano di scaricare il peso sui comuni” Il Foglio

Una riforma strutturale del fisco, che punta ad intervenire su tutti i principali aspetti del sistema tributario , a cominciare dalla detassazione ...Sono i punti principali della proposta di riforma del servizio pubblico radiotelevisivo presentata oggi dall'Alleanza Verdi Sinistra presso la Sala Stampa di Montecitorio."La Rai è tornata per ...