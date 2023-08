Rientrato l' allarme al Senato americano | non c' è nessun uomo armato

(Di mercoledì 2 agosto 2023) su Tg. La7.it - In una Washington blindata che aspetta la comparsa di Donald Trump in tribunale, torna l'incubo dell'assalto a capitol Hill del 2021. Questa volta per fortuna si ...

Questa volta per fortuna si tratta di un falso, scattato quando in Italia erano da poco passate le 21 di mercoledì sera. La telefonata arriva al 911: "Un uomo armato si aggira nei corridoi ...L'dopo le verifiche della polizia, secondo cui si sarebbe trattato di un errore. 'Non ci sono feriti e non c'è nessun uomo armato', ha detto un portavoce. seguono aggiornamentil'al Senato degli Stati Uniti, evacuato dopo le notizie di un uomo armato arrivate con una telefonata al 911 che segnalava una sparatoria. Secondo la polizia di Washington, citata da ...

Usa, rientrato allarme al Senato: nessun uomo armato Adnkronos

A 24 ore dalla comparizione di Trump in tribunale per la sua incriminazione, si segnala la presenza di un possibile attentatore a Washington ...La Russia ha inferto un colpo durissimo nella guerra del grano: i suoi droni hanno attaccato il principale porto ucraino sul Danubio, Izmail, infrastruttura cruciale per le esportazioni di Kiev dopo i ...