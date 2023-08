Questo governol'occhio a pochi gruppi economici più concentrati su alcune opere ... Finale bordata di Boccia al Terzo Polo di Calenda e: 'Non cosa stia votando per la delega fiscale. ...Il tema rimangono i rapporti con il Movimento 5 Stelle e quello con Calenda e. I riformisti ... Cruciani non si tiene: demolisce Bonelli el'occhio a Giuliacci...fiscale che il governo e la maggioranza stanno votando in Parlamento per capire che sil'... Per fare alcuni esempi la prima rottamazione, varata nel 2016 dal governo, ha raccolto da 1,4 ...

Renzi strizza l'occhio a Fdi. "Premierato, ecco la legge" ilGiornale.it

Matteo Renzi consegna un doppio ultimatum alla vigilia della pausa estiva. Da Carlo Calenda «pretende» entro settembre una risposta sulla lista unica tra Italia Viva e Azione alle Europee. Alla ...Il Giornale della famiglia Berlusconi, pur ridotta dalla maggiore partecipazione della famiglia Angelucci, ha visto e indicato nella iniziativa di Renzi una “strizzata d’occhio ai “fratelli d’Italia” ...