Renzi e Calenda | ormai è divorzio anche sui gruppi parlamentari

Per il Terzo polo siamo ai titoli di coda. Dopo la rottura sul partito unico tra- ovvero tra Italia Viva e Azione - si va verso la separazione dei gruppi parlamentari. Verificheremo nei prossimi giorni con i vertici di Italia Viva le loro intenzioni, scrive su ...Ma anche dalla sua parte le cose non vanno un granché Ma qual è la sua parte, e perché fra lei e Matteoè derby infinito Il tema non mi interessa., sa che la destra alla Camera vuole ...Ma anche dalla sua parte le cose non vanno un granché Ma qual è la sua parte, e perché fra lei e Matteoè derby infinito Il tema non mi interessa., sa che la destra alla Camera vuole ...

Calenda-Renzi, "il momento di dividere i gruppi": dopo i "vaffa" sul Twiga... Liberoquotidiano.it

Il Pnnr «è una cosa che devi fare accadere, e invece non accade», sul reddito di cittadinanza, dopo la sua cancellazione «serve il salario minimo e bisogna far funzionare le agenzie interinali. Ma tut ...Per il Terzo polo siamo ai titoli di coda. Dopo la rottura sul partito unico tra Renzi e Calenda - ovvero tra Italia Viva e Azione - si va verso la separazione dei gruppi parlamentari. Verificheremo n ...