Reddito di Cittadinanza | in Campania 36 mila sospensioni

(Di mercoledì 2 agosto 2023) La Cgil è preoccupata per la scelta del governo di sospendere ildi: “A rischio anche assegno unico per i figli” Napoli. Sono 36.270 i cittadini campani a cui è stato sospeso ildial 31 luglio 2023. A fornire i dati è la Cgil. Nel dettaglio in provincia di Napoli sono stati 21.507 i cittadini che hanno ricevuto l’sms dell’Inps con la notifica della sospensione del. Segue Caserta con 7.635, Salerno con 4.806, Avellino con 1.669 e Benevento con 1.153. Laè la seconda regione, dopo la Sicilia (37.645) dove più alto è il numero di percettori di Rdc che hanno ricevuto la comunicazione di sospensione a partire dal 1° agosto, mentre Napoli resta il capoluogo di provincia con il numero più alto in ...

... anche convocando un apposito Consiglio dei ministri, l'erogazione deldiper le 169mila famiglie che venerdì scorso hanno ricevuto l'sms di sospensione dall'Inps". Lo annunciano ...La ministra del Lavoro Marina Calderone, intervistata a Sky TG24, ha affrontato la questionedia seguito delle proteste per la sospensione del sussidio, affermando che 'non lasceremo indietro alcuna fragilità'. 'A fine luglio hanno ricevuto l'sms 159mila nuclei familiari,...AGI/Vista - "Mentre pensate, monitorate, valutate, le persone stanno per strada, mentre state pensando le persone sono disperate, e qui non c'è qualcuno che soffia sul fuoco, il fuoco lo avete ...

Roma, 2 ago. (Adnkronos) - "Alla Camera abbiamo depositato una mozione per impegnare il governo a ripristinare con necessità e urgenza, anche convocando un apposito Consiglio dei ministri, ..."Mentre pensate, monitorate, valutate, le persone stanno per strada, mentre state pensando le persone sono disperate, e qui non c'è qualcuno che soffia sul fuoco, il fuoco lo avete appiccato voi. Voi ...