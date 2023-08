Reddito di cittadinanza | Conte a governo | “Mandate un nuovo sms | chiedete scusa”

(Di mercoledì 2 agosto 2023) (Adnkronos) – Faccio un appello al: ripensateci, convocate un cdm, fermate questo scempio, differite i tempi. Cercate di gestire questa vicenda con più attenzione e responsabilità.unsms a queste persone,". Così il presidente del M5S Giuseppein occasione del question time di oggi alla Camera con la ministra Calderone. "Vede ministra, noi ce lo ricordiamo bene, lei aveva promesso già per gennaio di quest'anno un decretoper le politiche attive: cosa ha fatto in 7 mesi? Dall'ultimo report dell'ufficio parlamentare di bilancio scopriamo che 100mila famiglie prive di protezione hanno anche all'interno minori, anziani e disabili", ha sottolineato. "Abbiamo ascoltato la sua risposta, in linea con lo stile di palazzo Chigi: ...

Il presidente M5S a ministra Calderone: "Siete unici responsabili del disastro sociale, state spaccando il paese" ...Eì una rabbia composta ma determinata quella esplosa a Napoli nelle ultime 48 ore, da quando oltre 21mila famiglie hanno ricevuto un sms che comunicava loro la sospensione del Reddito di cittadinanza.