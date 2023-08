Reddito di cittadinanza | Conte a governo | “Mandate un nuovo sms | chiedete scusa”

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Il presidente M5S a ministra Calderone: "Siete unici responsabili del disastro sociale, state spaccando il paese" Faccio un appello al: ripensateci, convocate un cdm, fermate questo scempio, differite i tempi. Cercate di gestire questa vicenda con più attenzione e responsabilità.unsms a queste persone,”. Così il presidente del M5S Giuseppein occasione del question time di oggi alla Camera con la ministra Calderone. “Vede ministra, noi ce lo ricordiamo bene, lei aveva promesso già per gennaio di quest’anno un decretoper le politiche attive: cosa ha fatto in 7 mesi? Dall’ultimo report dell’ufficio parlamentare di bilancio scopriamo che 100mila famiglie prive di protezione hanno anche all’interno minori, anziani e ...

Ai non attivabili resta il beneficio . Sono 112 mila le persone attivabili al lavoro all'interno dei 159 mila che hanno ricevuto l'sms di sospensione deldi. Lo ha detto il ministro del Lavoro Marina Calderone nel corso del question time alla Camera suldi. "Con riferimento ai 159 mila nuclei di cui si parla, ..."Al momento non sono state fornite indicazioni alla rete delle prefetture in relazione alle motivazioni evocate. Si sono registrate 39 iniziative nel 2023, di cui tre dal 28 di luglio che nel ...Si surrisalda il clima in Aula alla Camera durante il question time suldi. " Questo governo, attraverso l'incentivo al lavoro e il sostegno necessario ai nostri concittadini ...

ROMA (ITALPRESS) – “In relazione alle misure di superamento del reddito di cittadinanza, le misure introdotte da questo Governo con il decreto Lavoro, in particolare l’assegno di inclusione e il ...Secondo i dati della ministra sono 112mila le persone attivabili al lavoro all’interno dei 159mila che hanno ricevuto l’sms di sospensione del Reddito di cittadinanza. Per le persone attivabili al ...