Reddito di cittadinanza | Alemanno | Ricorso per gli ‘esodati’

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Si e’ svolta questa mattina presso il centro direzionale di Napoli una conferenza stampa promossa dalle AssociazionI Campo Sud ed Ardc (Associazione Riscatto e Dignita’ della) e dal Forum dell’Indipendenza Italiana, durante la quale e’ stata illustrata un’iniziativa di assistenza legale gratuita in favore dei legittimi beneficiari deldiche hanno ricevuto la notifica della avvenuta cancellazione della misura. “Tempi e modi sbagliati per comunicare la fine delle erogazioni del Rdc, che ledono i diritti di quanti aspettavano dal Governo nazionale un aiuto vero per l’inserimento nel mondo del lavoro. E’ incredibile l’assoluta incapacita’ del Governo di modificare in senso migliorativo una legge che, pur tra tante contraddizioni e insufficienze, ha affrontato problematiche sociali da tempo dimenticate”, ...

Stando ai dati di un'inadagine condotta da SocialCom, il coinvolgimento intorno alla misura (e alla sua riforma) non è tra i più elevati in rete. Anche Coldplay, calciomercato ed elezioni spagnole ...La cancellazione deldinon appassiona gli italiani su web e social, dove gli utenti al momento rimangono concentrati su vacanze, incendi e alluvioni. È quanto emerge da una ricerca di SocialCom che, ...Sono 36.270 i cittadini campani a cui è stato sospeso ildial 31 luglio 2023. A fornire i dati è la Cgil Campania. Nel dettaglio in provincia di Napoli sono stati 21.507 i cittadini che hanno ricevuto l'sms dell'Inps con la notifica ...

Il reddito di cittadinanza ha funzionato Il Post

Per l’associazione fondata da don Ciotti la mancanza di interventi e politiche sociali efficaci espone le persone in difficoltà al ricatto del welfare mafioso ...Mentre il Reddito di cittadinanza resta un tema di primissimo piano in ambito politico, sorprendentemente la discussione del tema nel mondo dei social media non sembra riscuotere lo stesso fervore e ...