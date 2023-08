Reddito cittadinanza | Fratoianni | Opposizioni non soffiano su fuoco | ma lo avete appiccato voi

(Di mercoledì 2 agosto 2023) (Agenzia Vista) Roma, 02 agosto 2023 "Mentre pensate, monitorate, valutate, le persone stanno per strada, mentre state pensando le persone sono disperate, e qui non c'è qualcuno che soffia sul, illovoi. Voisparso la benzina elanciato il cerino. Non c'è bisogno di soffiare". Così Nicola, segretario nazionale di Sinistra Italiana e deputato dell'Alleanza Verdi Sinistra, in occasione del question time di oggi alla Camera. " Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Abita al Sud (preferibilmente nell'area metropolitana di Napoli). E nella vita non ha voglia di fare niente: è un fannullone, parassita, campa sulle spalle degli altri, i lavoratori onesti, che, ...di, la ministra del Lavoro Calderone in Aula: 'Lavoriamo per superarlo' Nuovo scontro tra maggioranza e opposizione suldidopo lo stop dell'Inps all'assegno. ...Una cravatta e un paio di scarpe da ginnastica possono infiammare il dibattito politico (quasi) come il salario minimo o ildi. E' successo questa mattina nell'Aula di Montecitorio dove è stato esaminato un ordine del giorno presentato da Fratelli d'Italia - primo firmatario Salvatore Caiata - per ...

"Mentre pensate, monitorate, valutate, le persone stanno per strada, mentre state pensando le persone sono disperate, e qui non c'è qualcuno che soffia sul fuoco, il fuoco lo avete appiccato voi. Voi ...A manifestare contro la sospensione non ci sono «fannulloni e parassiti» ma persone che chiedono solo un’esistenza dignitosa. «Lo Stato dovrebbe dichiarare ...