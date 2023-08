Real Sociedad | ufficiale l’arrivo dell’ex Milan Andre Silva

(Di mercoledì 2 agosto 2023)è un nuovo giocatore della: l’attaccante ex delarriva in prestito con diritto di riscatto Laha chiuso l’affare per. L’exarriva dal RB Lipsia con la formula del prestito con diritto di riscatto. Di seguito il comunicato del club. «Laha raggiunto un accordo con l’RB Lipsia per il prestito stagionale di André. Accordo raggiunto anche con il giocatore portoghese. Il calciatore arriva in prestito con diritto di riscatto. Nato a Gondomar (Portogallo) il 6 novembre 1995. Si è allenato nelle categorie giovanili dell’FC Porto, nella cui prima squadra ha esordito a 20 anni. Due belle ...

L'attaccante portoghese torna in Spagna dove ha già vestito la maglia del Siviglia SAN SEBASTIAN (SPAGNA) - Rinforzo in attacco per la. Il club di San Sebastian ha annunciato l'ingaggio di André Silva, nazionale portoghese ex Milan che arriva da Lipsia con la formula del prestito e opzione di acquisto fissata in 15 ...Commenta per primo Laha ufficializzato l'acquisto a titolo temporaneo in prestito con diritto di riscatto per un anno dell'attaccante del Lipsia ed ex - Milan, André Silva. Per la punta portoghese c'era ...Cdk piace anche a Marsiglia e soprattuttodopo la cessione di David Silva: il belga non è entrato nell'amichevole persa dai rossoneri contro il Barcellona per 1 - 0 (così come Yacine ...

SportMediaset - Milan, su CDK c'è anche la Real Sociedad: gli spagnoli lo vorrebbero in prestito con... Milan News

L'attaccante portoghese torna in Spagna dove ha già vestito la maglia del Siviglia SAN SEBASTIAN (SPAGNA) (ITALPRESS) - Rinforzo in attacco per ...Nella notte italiana di giovedì 3 agosto andrà in scena l'amichevole tra Atletico Madrid e Real Sociedad: dove vederla in Streaming e Diretta ...