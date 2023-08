Rdc | Speranzon Fdi | ' minacce a Meloni effetto di chi soffia su disagio sociale'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Roma, 2 ago. (Adnkronos) - "Gli effetti rovinosi di chi continua are sulsi sono manifestati stamattina a Napoli, dove alcune persone, scese in piazza per protestare contro la modifica del reddito di cittadinanza, per altro annunciata mesi fa, hanno intonato sinistreal presidente del Consiglio, Giorgia". Lo dichiara il senatore Raffaele, vicepresidente vicario di Fratelli d'Italia a Palazzo Madama. "La condanna di questo vergognoso episodio di tipica matrice intollerante comunista - aggiunge -, rappresenterebbe un minimo gesto di civiltà da parte delle opposizioni, che tuttavia inviterei, per evitare che la situazionepossa degenerare, a smettere di strumentalizzare ildei meno abbienti ...