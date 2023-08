Rdc | Ronzulli Fi | ‘solidarietà a Meloni | chi istiga e soffia su fuoco rivolta è irresponsabile’

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Roma, 2 ago. (Adnkronos) – “Polizia in tenuta antisommossa a Napoli, minacce contro la premiere le istituzioni, con tanto di annuncio di una marcia su Roma. Questo succede quando i cattivi maestri delle sinistreno il popolo, parlano di guerra ideologica contro i poveri e di disastro sociale, per una modifica al reddito di cittadinanza che non toglie nulla a chi ha davvero bisogno e colpisce fannulloni e truffatori. Siamo di fronte al primo assaggio del clima innescato da Conte e da Schlein, e c’è davvero da preoccuparsi. Chi rappresenta le istituzioni, chi siede tra i banchi del Parlamento, deve capire chere suldella, dando tra l’altro false informazioni, rischia d’innescare meccanismi incontrollabili, dei quali, piaccia o non piaccia, sarà responsabile. A nome del ...