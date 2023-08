Rdc | ricerca Socialcom | protesta non sfonda su web | vacanze | incendi e alluvioni temi al top

(Di mercoledì 2 agosto 2023)ha analizzato le conversazioni in rete tra il 18 luglio e il 1° agosto La cancellazione del Reddito di cittadinanza non appassiona gli italiani su web e social, dove gli utenti al momento rimangono concentrati su. È quanto emerge da unadiche, con l’ausilio della piattaforma SocialData, ha analizzato le conversazioni in rete tra il 18 luglio e il 1° agosto. Nel complesso si registrano oltre 36K mentions (post su pagine pubbliche che menzionano la keyword di) e 1,23 milioni di interazioni (reactions, commenti e condivisioni). Sono stati Facebook (76,6%) e Twitter (8,6%) i canali dove si sono sviluppate le conversazioni, seguiti da canali di News (8,5%), mentre è stata la fascia d’utenti tra i 35 e i 54 ...

Dal 1° settembre , le persone che non hanno accesso ale abbiano tra 18 e i 59 anni con ISEE ... per ogni persona che ha avviato un percorso dio di formazione professionale. Il Sostegno ...... impegnata nellae nella collaborazione internazionale per migliorare la comprensione dell'... Addio: ecco perché siamo seduti su una bomba sociale. Con Cattaneo, Crepet, Furfaro, Landini, ...La scelta del Governo di ridimensionare il Reddito di cittadinanza ha acceso un nuovo fronte di conflitto sociale. Da un lato, gli ex percettori – che hanno ...Per 169mila famiglie è scattata la sospensione del reddito di cittadinanza e da agosto 2023 non riceveranno più la consueta ricarica sulla Rdc card. Tuttavia, tra settembre 2023 e gennaio 2024, partir ...