Rdc | Manfredi | “Va bene protestare ma mai violenza”

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Tempo di lettura: 3 minuti"Noi dobbiamo condannare qualsiasi forma di. La protesta in un Paese democratico è possibile ma dobbiamo assolutamente evitare che quelle che possono essere delle legittime proteste poi si possano saldare ad azioni che non sono democratiche". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano, in merito alla manifestazione di disoccupati e precari che sta attraversando la città contro la stretta all'erogazione del reddito di cittadinanza. La manifestazione ha registrato qualche momento di tensione in occasione del passaggio del corteo davanti alla sede di Fratelli d'Italia al corso Umberto. Il sindaco ha sottolineato inoltre che "se si riuscissero a definire percorsi più ordinati per questo processo, aiuterebbe ad avere una maggiore calma sociale".

