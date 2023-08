Rdc | Malaguti Fdi | ‘Alemanno e Taglialatela? Patetico chi non capisce suo tempo è passato’

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Roma, 2 ago. (Adnkronos) – “Leggo con tristezza le dichiarazioni di Alemanno e. Non c’è nulla di piùdi chi non comprende che il suoè passato. Per un po’ di visibilità c’è chi finisce a braccetto persino con chi politicamente non avrebbe nulla da spartire. Sul reddito di cittadinanza, che è stato un disastro sotto tutti i punti di vista, sono sufficienti per dare un’efficace risposta i continui vaneggiamenti dei pentastellati e gli oltre 380mila nuovi posti di lavoro. Se ne facciano tutti una ragione, dai Cinquestelle al tramonto ai nuovi auto-riesumati della politica: c’è il sociale per chi ne ha diritto e il lavoro per chi è in salute”. Lo dice Mauro, deputato di Fratelli d’Italia. L'articolo CalcioWeb.