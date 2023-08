Rdc | Conte | ' da Meloni bomba sociale mentre coccola evasori'

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Roma, 2 ago. (Adnkronos) - "Questo presidente del Consiglio, Giorgia, era partito con una rubrica, ‘Gli appunti di Giorgia'. Ora siamo passati agli ‘Sms di Giorgia' e i destinatari precipitano nella disperazione". Così Giuseppe, in un'intervista con Fanpage.it, commenta la sospensione del reddito di cittadinanza per migliaia di famiglie, effetto della nuova normativa voluta dal governo di centrodestra, e comunicata con un sms. "Voltano le spalle a famiglie che sono in grave difficoltà, ci sono un milione di persone che precipitano nella disperazione senza alcuna alternativa, senza corsi di formazione o riqualificazione, senza una possibilità occupazionale che venga offerta loro. Semplicemente da domani non hanno di che sopravvivere", aggiunge il presidente del Movimento Cinque Stelle., chiarendo perché aveva parlato ...

