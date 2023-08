Rdc | Conte | ' auspico fronte comune opposizioni'

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Roma, 2 ago. (Adnkronos) - Untra le, come fatto ad esempio sul salario minimo, è pensabile anche su una misura di contrasto alla povertà come il reddito di cittadinanza? "Lofortemente perché vedo che anche forze come il Pd, che in passato ovviamente non l'hanno appoggiato, e altre forze sociali, che prima erano scettiche su questa misura, si sono tutte rese conto, tardivamente ahimè, che questa misura di protezione sociale è assolutamente necessaria. D'altra parte, ricordiamolo, noi siamo uno dei pochi Paesi occidentali che aveva introdotto questa misura. Adesso l'abbiamo rimossa. Significa evidentemente spostare indietro le lancette dell'orologio anziché puntare su una prospettiva di crescita economica coniugata allo sviluppo sociale". Così il leader del M5S Giuseppe ...

Le proteste dei pro. Un gruppo di circa 200 persone si è radunato a Napoli, nella zona di Porta ... nonché leader M5s, Giuseppeche accusa Meloni di aver aperto una "vendetta contro il ...E senza dimenticare che è stato proprio il volta faccia di Giuseppeal governo Draghi (che non ha mai messo in discussione il) ad aprire le porte al governo Meloni che, come scrivevamo qui ,......informativo per l'inclusione sociale e lavorativa) non è ancora pronta e il passaggio dall'alle ... Giuseppe, che assicura ritiene necessario un intervento in Consiglio dei ministri per "...Roma, 2 ago. (Adnkronos) - Un fronte comune tra le opposizioni, come fatto ad esempio sul salario minimo, è pensabile anche su una misura di contrasto alla povertà come il reddito di cittadinanza "Lo ...Roma, 2 ago. (Adnkronos) – “Questo presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, era partito con una rubrica, ‘Gli appunti di Giorgia’. Ora siamo passati agli ‘Sms di Giorgia’ e i destinatari precipitano ...