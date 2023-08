Rdc | Cerreto Fdi | ' dichiarazioni Taglialatela e Alemanno strumentali e prive di fondamento'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Roma, 2 ago. (Adnkronos) - "diledi". Il deputato di Fratelli d'Italia Marcodefinisce così lecritiche con il governo a un forum in corso a Napoli. "Chi pone obiezioni sulle modalità della fine del reddito di cittadinanza è in mala fede o dimostra di non aver capito bene quello che sta accadendo. Siamo sorpresi che su una misura legata ad assistenzialismo di stato qualcuno che si dichiara di destra possa essere d'accordo - continua l'onorevole -. Questa norma non era in alcun modo migliorabile e la sua abrogazione era stata promessa in campagna elettorale e decisa sin dallo scorso dicembre. Come tutte le comunicazioni di questo genere l'Inps ha utilizzato lo ...