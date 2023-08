Rapinato mentre dorme sul bus e preso a bottigliate | 29enne ferito a Roma

... aggredita da un uomoera in auto. Aggiungiamoci i colpi della banda dei Rolex: un austriaco di 50 anni è stato accerchiato in via Sant'Andrea, nel quadrilatero della moda, edi un ...... un gruppo composto da undici giovani, nove dei quali minorenni, venivada cinque ragazzi ... Successivamente,il nordafricano continuava a minacciare i ragazzi con la pistola, un altro ...Sono stati identificati e denunciato dai Carabinieri di Albenga i 5 ragazzi che avevanoarmati di pistola un gruppo di 11 giovani, 9 dei quali minorenni, lo scorso aprile. Le ...il ...

Novantenne rapinato mentre entra in casa - Pontedera LA NAZIONE

Nella notte del 26 luglio u.s. la Polizia di Stato di Trieste ha tratto in arresto due cittadini marocchini, di 36 e 27 anni, per il reato di rapina. Nello specifico, personale della Squadra Volante ...TERMOLI - Continua incessante l'attività di contrasto ai reati predatori posta in essere dai Carabinieri della città adriatica.