Rai | Saviano torna sulla cancellazione del suo programma | «Questo governo di estrema destra crede di poter scardinare la democrazia»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Non si sono spente le polemiche per ladeldi Robertodai palinsesti Rai. Anzi: un po’ per le petizioni che raccolgono decine di migliaia di firmatari, un po’ per l’attenzione dedicata dagli esponenti politici di centrosinistra, è ancora messa in discussione la decisione dell’amministratore delegato Roberto Sergio. Tra l’altro Insider –il nome del– era stato già registrato e pronto per essere mandato in onda. Anche il protagonista della vicenda, tramite un post sui social, continua a insistere: «Sono grato a chi in questi giorni mi ha mostrato vicinanza, solidarietà, a chi, ponendosi domande, ha potuto vedere quantodistia restringendo gli spazi di ...