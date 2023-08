“Quindi sta con lui” Colpo di scena sulla conduttrice tv | chi è davvero il suo amore

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 2 agosto 2023)ditelevisiva, che tra l’altro ha ottenuto un importante ruolo nelle scorse settimane e avrà l’arduo compito di sostituire una sua nota collega. Parliamo di Veronica Gentili, che è stata beccata per la prima volta in compagnia del suo fidanzato. Eppure nei giorni scorsi era uscita fuori un’immagine che la vedeva intenta a baciarsi con un famoso giornalista, ma a quanto pare non ci sarebbe nessun flirt in corso. Lei sarebbe felicemente legata a quest’uomo, come è testimoniato dagli scatti postati dal settimanale Chi. Veronica Gentili ha un fidanzato e questo è ormai assodato, ma non si tratta del conduttore del quale ve ne avevamo anche parlato poco tempo fa. Lei ha 41 anni, mentre il partner 50 e si stanno godendo questa calda estate. Sono stati beccati in atteggiamenti complici e ...