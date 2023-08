Leggi Anche Cannes 76,sale in cattedra: 'Io, la violenza e il mio ultimo film' Ultimo ruolo per Willis Bruce Willis potrebbe così essere destinato a fare un'ultima commovente apparizione in un grande ...... una scena che ricordava quell'episodio dei Soprano in cui uncle Jun si mette a cantare "Core 'ngrato", però riscritta dae rigirata da Robert Rodriguez. "L'Italia è un dono degli ...... ore 21:00: Il mio amico Massimo , di Alessandro Bencivenga Domenica 6 Agosto , ore 21:00: Fortapàsc , di Marco Risi Mercoledì 9 Agosto , ore 21:00: Bastardi senza gloria , di...

Quentin Tarantino vuole Bruce Willis nel suo prossimo film TGCOM

"The Movie Critic" sarà il decimo e probabilmente ultimo film di Quentin Tarantino. Per la sua nuova opera, il regista vorrebbe nel cast anche Bruce Willis, per un piccolo ruolo, come ha rivelato il ...L'attore si è ritirato dal mondo del cinema a causa dei suoi problemi di demenza frontotemporale, ma Tarantino vorrebbe regalargli un piccolo cameo.