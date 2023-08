Quello che dobbiamo accettare | Verstappen | la resa di Flavio Briatore

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Trecentoquattordici punti in classifica piloti e la vittoria numero 45 in carriera a Spa. Un dominiodi Maxin una stagione caratterizzata dalla noia. Alla sue spalle, distanziati nei secondi e in classifica mondiale, si sono piazzati il messicano Sergio Perez (compagno di team con 189 punti) e il monegasco Charles Leclerc (che corre su una Ferrari, 99 punti). “One man show, Maxha dimostrato che la differenza non la fa solo la macchina ma la fa anche il pilota — ha commentatoper Il Riformista — È partito dietro, ha recuperato, ha dato venti secondi a Perez. Abbiamo avuto 380mila spettatori sotto la pioggia per due giorni, entusiasti''.sicuro: “imbattibile, sta dominando la scena” Proprio l'ex ...

"Non ho parole e lacrime, ho tanta rabbia perè successo. Non si può morire in questo modo". La scuola ora è chiusa per la vacanze estive ma con la ripresa delle lezioni l'argomento verrà ...Non è la prima voltail pontefice mostra la sua vicinanza a persones'identificano in un genere diverso daassegnato alla nascita esono perciò vittime di stigma, discriminazioni, ......di sbocchi sul mare non permette al Paese di installare rigassificatori galleggianti comedi ... firmato nel 2018 dall'ex cancelliere Sebastian Kurz, vuolel'Austria acquisti sei miliardi di ...

Tutto quello che sappiamo su Damian, il figlio (clone) di Liz Hurley Vanity Fair Italia

Cosa sta succedendo in consiglio comunale Sono vere le voci che parlano di un altro possibile dissesto Il problema è la Tari. E’ la tassa sui rifiuti, che ogni anno costa 7 milioni e mezzo. L’anno s ...Tantissime persone che fruivano del reddito di cittadinanza non lo percepiranno più. Con la sospensione del Reddito ...