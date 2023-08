Quando si è accorto che era finita | Gigi Buffon | il retroscena sul ritiro

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Mi ritorna in mente, Gianluigida Carrara, mentre vola, para, ride, gioisce. A 45 anni si è persone realizzate se, con leggerezza, si dice addio a una vita bella, a tratti tumultuosa, cavalcata sempre in prima linea, e si svolta senza ansie. Ieri Superha fatto capire quello che tutti sapevano da tempo: il suo contratto con il Parma sarebbe scaduto tra un anno ma il grande numero uno del calcio italiano- sì, diciamolo, più di Zoff per l'interpretazione moderna del ruolo- ha detto stop. Nei prossimi giornitratterà la risoluzione del contratto con la squadra ducale per accettare l'offerta che la Federcalcio gli ha fatto: quella di diventare il successore di Gianluca Vialli, e prima ancora diRiva, nel ruolo di team manager della nazionale. Uno come lui non poteva oggettivamente finire tra le dune ...