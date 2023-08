Quando la disinformazione diventa un servizio su commissione

Leggi su facta.news

(Di mercoledì 2 agosto 2023) di Raffaele Riccardo Buccolo Disclaimer: precisiamo per trasparenza che Facta.news riceve fondi da Meta all’interno del suo Third Party Fact-checking Program Sul web un’azienda di videosorveglianza messicana non gode di buona reputazione. Si dice che massimizzi i profitti utilizzando materiali di pessima qualità. L’azienda vorrebbe riabilitare la sua reputazione a tutti i costi. 11 mila chilometri più a est, in Nigeria, il candidato presidente vuole vincere a tutti i costi le future elezioni. La società messicana e il candidato nigeriano decidono di affidarsi a due diverse aziende che offrono servizi simili: ricostruzione della reputazione, creazione di eserciti di avatar online per la manipolazione dei social media, soppressione e destabilizzazione delle elezioni. L’Oxford Internet Institute, centro di ricerca dell’Università di Oxford che porta avanti la ricerca sul ...