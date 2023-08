Purghe tra i vertici militari cinesi. Le mosse di Xi Jinping

Leggi su formiche

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Negli ultimi 10 anni Xisi è adoperato per incrementare il controllo del Partito Comunista Cinese sulla Società civile, mentre lui stesso rinsaldava la sua presa sul Partito, arrivando ad esercitare un potere personalistico nella Repubblica Popolare come non era più successo dai tempi di Mao Tse-Tung. Strumento fondamentale nella realizzazione dei piani di Xi sono state le cosiddette “campagne anti-corruzione”, capaci di eliminare gli oppositori scomodi, di garantirsi la fedeltà degli esponenti neutrali e di rinforzare quella dei suoi alleati. Negli ultimi giorni, sembra che Xi stia ricorrendo nuovamente allo strumento della lotta alla corruzione. Secondo quanto riportato da due fonti al South China Morning Post, la Commissione Militare Centrale (presieduta proprio da Xi) avrebbe avviato una procedura d’indagine verso alcuni deidelle ...