Pure agli elettori di sinistra piace il governo Meloni | gradimento a valanga

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Un italiano su due, il 46%, è soddisfatto dell'operato dell'attuale. È quanto emerge dall'indagine condotta dall'istituto Noto Sondaggi sull'opinione degli italiani nei confronti del. Secondo i dati emersi dallo studio, è alto il consenso per iltra glidei partiti di maggioranza: è infatti soddisfatto il 78% deglidi Forza Italia, l'80% di quelli della Lega e ben il 92% di Fratelli d'Italia. Non mancano tuttavia coloro che si dicono soddisfatti dell'operato deltra glidei partiti di opposizione: più della metà deglidi Azione-Italia Viva, il 56%, e il 17% deglidel Movimento 5 Stelle. Solo il 9% deglidel PD ...

Le sorelle Guendalina e Veronica hanno giocato a pallavolo, e Guendalina havinto la Coppa dei ... Buffon e l' Italia a UEFA EURO 2016 sconfiggono la bestia nera Spagnaottavi di finale ma ...Cosa succedealtri Galaxy Di buono, in questo momento, non c'è solo l'imminente avvio dell'... La preparazione del primo firmware di test procede anche per i Samsung Galaxy S22 e S21 eper ...... crediamo nel progetto e noi, comei tifosi, vogliamo continuare a giocare lì anche durante i ... Intanto Barone insiemealtri dirigenti è impegnato nella campagna acquisti e cessioni per ...

Agli US Open sbarca la Video Review Technology: per gli arbitri di ... Fanpage.it

Dagli US Open 2023 i giudici di sedia del tennis potranno usufruire di un altro grande aiuto tecnologico: la Video Review Technology, qualcosa di ben ...L’Italia è fuori dai Mondiali di calcio femminile. A Wellington le azzurre pagano a caro prezzo la sconfitta per 3-2 con il Sudafrica ...