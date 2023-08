Provando a immaginare il futuro di Samardzic all’Inter

Leggi su ultimouomo

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Nei prossimi giorni, se non ore, l’Inter dovrebbe definire l’acquisto di Lazardall’Udinese e allungare la rotazione dei suoi centrocampisti, mentre quella dei portieri è a zero e quella degli attaccanti a due più Correa. Molti tifosi hanno storto il naso: non sarebbe stato il caso di concentrarsi prima su altre zone di campo, anche la difesa non è che se la passa benissimo, invece di aggiungere a una giovane promessa a Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Frattesi e Asllani? Non andava bene Fabbian per il ruolo di sesto centrocampista? I soldi non potevano essere spesi per altro? Detto che il mercato dura fino al primo settembre (ma la Serie A dell’Inter inizia il 19 agosto), e che l’acquisto diprevede per questa stagione un prestito oneroso da 4 o 5 milioni, ha senso chiedersi il perché di questo acquisto, perché l’Inter prima di ...