Profitti Samsung diminuiti del 95% per il secondo trimestre consecutivo

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Icrollano per ilsemestree toccano un meno 95% su base annua. Il principale colpevole di una perdita così elevata è da attribuire alle memorie NAND e RAM e, in misura minore, ai SoC Exynos. Le cose vanno ancora male perdopo un primo2023 altrettanto disastroso anche se la società ne era consapevole. IDC: spedizioni globali di smartphone diminuite neldel 2023 Crollano i, ancora Non è certo una novità che il mercato globale degli smartphone sia in crisi così come lo sono altri settori a causa della sequenza di eventi nefasti che ha colpito tutto il mondo, ultimo la guerra russa contro l’Ucraina. Anche...

Per quanto, però, questo calo del 95 percento deisia certamente preoccupante,se lo aspettava. L'azienda, difatti, sta affrontando le conseguenze del post pandemia , ritrovandosi ...... Nvidia sta esplorando una strategia del "dual - sourcing", concome possibile partner per ... la società si trova ancora una volta in una posizione vantaggiosa per ottenere enorminei ...In generale idisono stati penalizzati da un taglio dei prezzi e l'azienda si ritrova con un eccesso di scorte invendute in magazzino. ' I clienti dei server hanno continuato a ...

Samsung ha affrontato un secondo trimestre complicato ma anche se i profitti sono in caduta libera, l'azienda resta positiva.Profitti a picco e vendite degli smartphone in calo. Il boom creato dal lancio della linea Galaxy S23 è già finito. Samsung è in profonda difficoltà