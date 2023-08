Primavalle – Rapinatore evade da Verona | arrestato

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Un uomo di 42 anni, detenuto aper rapina e possesso di armi, ha approfittato di un permesso premio per non far ritorno in carcere. L’uomo era latitante da marzo. Ultimamente, era stato avvistato a Roma, nel quartiere di. E a, mentre martedì alle 13.30 si trovava in un supermercato di via di Torrevecchia, è stato raggiunto dalla polizia penitenziaria e ricondotto dietro le sbarre nel carcere di Rebibbia. La sua situazione si è aggravata, ora rischia un’altra condanna per evasione.