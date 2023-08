Prestianni verso l'Europa | c'è un top club in pole position

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Gianlucavuole il Benfica. Il super talento argentino è in uscita dal Velez e starebbe parlando coi lusitani, cui si aggregherebbe...

LA CESSIONE - Gli stessi media argentini, riferiscono di un generale malcontento da parte di diversi elementi della rosa, che si tradurrebbe addirittura in alcune richieste di ......Sara, responsabile del dipartimento migrazione e asilo di EuroMedRights, un network di organizzazioni attive nel settore. "Centinaia di persone sono state espulse dalla Tunisiai ...... ha dichiarato Saradi EuroMed Rights. Secondo Khadija Ainani dell'Associazione ... Ora è diventato un Paese di transitol'Europa, attirando molti fondi europei per bloccare le partenze. ...

Follia in Argentina: tifosi del Velez aggrediscono la squadra ... Calciomercato.com

Brutto episodio quello che ha coinvolto il giocatori del Velez Sarsfield, squadra del campionato argentino, coinvolta in un'aggressione da parte dei tifosi. Come riportato da diversi media argentini, ...Il Cosenza sta per cedere il centrocampista Thomas Prestianni (21) al Brindisi. Il Bari ha virtualmente definito la cessione del terzino destro Moussa.