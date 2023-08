Preside | docenti e personale ATA diventano imbianchini | “Vogliamo rendere accoglienti i locali scolastici”

(Di mercoledì 2 agosto 2023) In una scuola di San Severino, a Macerata, dirigente scolastico, insegnanti eATA hanno imbracciato pennelli e spatole perpiù accogliente il plesso scolastico in vista del rientro a settembre. L'articolo .

La lettera delcontro i ladri: 'Ripensateci' "Assurdo, incredibile, triste' - si legge ... Forse non sanno che questo non è un danno al sistema, ai, ad estranei Questo è un danno ai ...Ma dopo le risposte dellalo abbiamo fatto. Il Tar ci ha dato ragione: la frequenza dell'... https://twitter.com/TecnicaScuola #tecnicadellascuola #news #scuola #italia #...conferma la love story poi racconta un dettaglio inedito di Amici Novità anche nel corpo... è confermata la presenza delBosisio che, tuttavia, quest'anno dirigerà Il Collegio da una ...

“Non ho mai obbligato i docenti ad attività extrascolastiche”, parla la preside di Garlasco Tecnica della Scuola

In una scuola di San Severino, a Macerata, dirigente scolastico, insegnanti e personale ATA hanno imbracciato pennelli e spatole per rendere più accogliente il plesso scolastico in vista del rientro a ...Luco dei Marsi. Continuano le proteste e le polemiche dei genitori degli studenti dell'istituto comprensivo "Ignazio Silone" di Luco dei ...