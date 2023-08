Preparatevi a un’estate all’insegna dell’amore… parola dell’oroscopo!

Leggi su dilei

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Nell’incantevole scenario dell’estate, quando il caldo sole si staglia sul cielo azzurro e i colori della natura si tingono di vivaci sfumature, c’è qualcosa nell’aria che risveglia i sentimenti e accende la passione. Questa stagione è sempre stata considerata un momento magico, in cui l‘amore e la romantica atmosfera del tempo estivo si combinano in un abbraccio irresistibile. E mentre i giorni si allungano e le notti si riempiono di stelle scintillanti, c’è un altro elemento che entra in gioco per aggiungere un tocco di mistero e prospettive inaspettate: l’oroscopo. L’astrologia ha infatti il grande potere di spiegare come i cambiamenti influiscono sull’energia cosmica intorno a noi. Con Venere, il pianeta dell’amore, ufficialmente in transito verso Leone, l’app di dating Tinder ha scelto di consultare l’esperta di astrologia Lisa Stardust per comprendere meglio come il movimento dei ...