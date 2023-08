Prato | caporalato | aziende tessili | 11 attività sospese Scoperte anche telecamere per sorvegliare gli operai

Leggi su firenzepost

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Dodici imprenditori del settore tessile abbigliamento sono stati denunciati dai Carabinieri e dall'Ispettorato del lavoro ae provincia. Esospesa a 11. Non basta: sono state irrogate multe per 100mila euro. E' questo, in sintesi, l'esito dei controlli nell'operazione "AltDue2" disposta in tutt'Italia.addirittura videocamere installate peril lavoro degli