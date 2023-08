(Di mercoledì 2 agosto 2023) La Reggiana, che lo ha preso in prestito dal Genoa, in presenza del nulla osta della federazione lo tessererà. Reggio Emilia si divide, polemiche e proteste delle donne, lo striscione: “Stupratori in campo non ne vogliamo!”

Manolopotrà scendere regolarmente in campo con la maglia della Reggiana, squadra neopromossa in Serie B che ha prelevato dal Genoa il centrocampistain primo grado a sei anni per ......potrà giocare a calcio. È quello che di fatto ha deciso il Tribunale federale nazionale della Figc, che ieri si è dichiarato incompetente sul caso del calciatore di 23 anniin ...REGGIO EMILIA " Non spetta al Tribunale federale della Figc decidere la sorte di Manolo, il calciatore di 23 anni in prestito alla Reggiana che lo scorso dicembre è statoin primo grado a sei anni di carcere per stupro di gruppo. A chiarirlo è una nota della Figc, ...

Portanova, condannato per stupro (in primo grado) potrà giocare. Il tribunale del calcio: non decidiamo noi La Repubblica

"Manolo Portanova, cosa ha deciso il Tribunale del Coni", titola il Quotidiano Sportivo. Per la giustizia sportiva il centrocampista,.Leggi su Sky TG24 l'articolo Portanova, ok al tesseramento per la Reggiana: protesta femminista al primo allenamento ...