Porsche 911 S T | superleggera che celebra Marchio e modello

S/T è la nuova serie limitata e " supeleggera " che celebra i 75 anni del Marchio di Zuffenhausen e i 60 anni del modello più amato del Costruttore, la immortale noveundici . Sarà ...Inseguire il massimo piacere di guida è da sempre uno degli obiettivi primaria a Zuffenhausen e proprio perseguendo questa filosofia è nata laS/T, edizione speciale in serie limitata che celebra il 60° anniversario di uno dei modelli più iconici del marchio di Stoccarda. LaS/T sarà realizzata in soli 1.963 esemplari per il ...

Per celebrare il 60esimo anniversario, il classico regalo utile: sottoforma di Porsche 911 S/T, la Miss può continuare a coltivare la sua grande passione. Può farlo grazie al motore di 911 GT3 RS, ma ...La 992 più leggera di sempre (1.380 kg) unisce i punti di forza della 911 GT3 con pacchetto Touring col motore boxer da 525 cv della 911 GT3 RS con cambio manuale a rapporti corti ...