Pontecagnano Faiano | morte nella solitudine

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSono i carabinieri della stazione diad indagare sulladi un uomo ritrovato privo di vita all’interno dell’ex cinema in via San Francesco,cittadina dei picentini. Si tratta di un senza fissa dimora di 58 anni, R.T., originario di Olevano sul Tusciano che da tempo utilizzava un container per trovare riparonotte. Da un primo esame, condotto dai carabinieri della stazione di, non sono stati riscontrati sul corpo dell’uomo segni di violenza. Per via dei suoi precedenti problemi di natura cardiopatica, l’ipotesi che a causare lasia un fatto naturale è al momento quella ritenuta più attendibile. Sul posto per tutti gli accertamenti e per un esame esterno ...