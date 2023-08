Ponte sullo Stretto | Valditara | “Servono scuole in Sicilia e Calabria per formare i tecnici necessari alla costruzione”

... gli interessi, lo scontro tra America e Cina e la forza della nostra 'naval diplomacy'... Il Mediterraneo come '' nella strategia italiana verso l'Africa: il cosiddetto Piano Mattei, una ...Ambientato in una comunità di immigrati siciliani a Brooklyn, Uno sguardo dalmostrerà invece ...lui sul palcoscenico Federica Di Martino a dare vita a questa commedia ambientata in Olanda...Poi, parlando delStretto, osserva: 'Richiede maestranze, tecnici. Ci vogliono scuole in Sicilia e Calabria per formare quei tecnici. Ma servono scuole anche dopo, per un grande decollo ...

Nella Sicilia del Ponte sullo Stretto, per fare 300 chilometri in treno ci vogliono dieci ore Fanpage.it

Il recente annuncio del progetto del ponte sullo Stretto di Messina ha sollevato diverse questioni, sia in termini di costruzione che di sviluppo socio-economico delle regioni di Sicilia e Calabria.Procede speditamente, rispettando il cronoprogramma stabilito, la procedura per l’assegnazione dei lavori per il nuovo ponte sull’Ete Morto a Casette d’Ete. Lunedì c’è stata l’assegnazione definitiva ...