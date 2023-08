Polizia Stradale - 60 Subaru XV vestono la divisa

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Il connubio con le Forze dell'Ordine inaugurato dallanel 1999 prosegue con le 60 XV ibride che sono appena state consegnate alla: le Suv, mosse dal quattro cilindri boxer di 2.0 litri da 150 CV, coadiuvato da un motore elettrico da 16,7 CV, fanno parte delle 6.500 vetture "in" finora consegnate dalla Casa. Livrea ad hoc. Le XV, ovviamente dotate della trazione integrale Symmetrical All-Wheel Drive, hanno la livrea biancoazzurra delladi Stato con il tricolore che parte dal cofano motore e sfuma lungo le portiere anteriori. Menzione a parte merita il tetto della XV, poiché leinsi notano per la stringa alfanumerica sul tetto, per l'identificazione univoca dei mezzi dall'alto, e il cerchio bianco riflettente ...

La Polizia Locale di Ravenna, sotto la direzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna, ha contribuito al sinistro costato la vita ad un motociclista. Nella giornata di venerdì 28 luglio si è svolto un controllo congiunto tra la Polizia di Amaro e la direzione del 9° tronco della società 'Autostrade per l'Italia' di Tavagnacco, per la verifica della regolarità dei trasporti eccezionali in ingresso nello Stato.

La Polizia Locale, infatti, sta procedendo a diverse sanzioni a carico di alcuni cittadini "sporcaccioni" beccati sul fatto, oltre agli approfondimenti condotti sulla proprietà di oggetti e materiali abbandonati. Già la situazione rifiuti a Roma non è delle più rosee. Se poi ad aggravare la situazione ci pensano anche gli incivili, che abbandonano materassi e frigoriferi in strada, uscirne sarà sempre più difficile.