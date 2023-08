Pnrr | Torto M5S | “Governo impreparato | apra al confronto con il parlamento”

(Di mercoledì 2 agosto 2023) ROMA – “Sulla maggioranza dimostra di essere nel caos più totale. Un’incapacità evidente che rischia di creare danni enormi a cittadini e imprese. Il ministro Fitto e l’intera maggioranza ci raccontano che è stato fatto un gran lavoro perché, dopo mesi di ritardo, è arrivata finalmente la terza rata. Ma è una rata L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Conte contro il: “Tappeti rossi per corrotti e criminali” Conte attacca il: “Si pensa a soddisfare padroni ed evasori” Un nuovo contratto disempre più in campo contro il coronavirus Crimi parla degli Stati Generali del M5S: i temi su cui ci si confronterà ‘Moderno sarà Lei’, il nuovo libro di Gianluigi Paragone

"I dati dell'Ufficio studi della Camera " prosegue- ci dicono che nei primi cinque mesi del ...fare Hanno annunciato una rimodulazione che altro non è che un taglio lineare che esclude dal...L'opposizione ha però ribadito le sue accuse: Daniela, capogruppo M5S in commissione Bilancio ...spesi solo 2 miliardi sui 33 da spendere nell'intero anno."Avete precisamente escluso dal dal...... il Governo garantì l'avvio degli appalti di tutti gli interventi per il dissesto delentro ... [...]" Daniela(M5S): "[...] Colleghi, il Ministro Fitto oggi, lo ringraziamo, è venuto qui, con ...

Pnrr, Torto (M5S): “Governo impreparato, apra al confronto con il ... Ajò Noas

ROMA - “Sul Pnrr la maggioranza dimostra di essere nel caos più totale. Un’incapacità evidente che rischia di creare danni enormi a cittadini e imprese. I ...Roma, 1 ago. (askanews) - Dibattito ad alta tensione alla Camera sul Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza: il ministro per gli Affari europei e il ...