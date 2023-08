Pnrr | Testa | “L’informativa del ministro Fitto è stata un’operazione verità”

(Di mercoledì 2 agosto 2023) ROMA – “delche ha demolito, pezzo per pezzo, il catastrofismo e le menzogne del centrosinistra che, invece di fare mea culpa, continua a parlare al vento. Sono stati enunciati numeri e dati certi. Non solo. Grazie a un rapporto serio e solido con la commissione europea si è riusciti anche a trovare altri 900 milioni per gli asili nido. Nessun progetto definanziato, dunque. Dalle opposizioni solo chiacchiere da bar”. Così il deputato di Fratelli d’Italia, Guerino, componente della commissione Finanze, a proposito del. L'articolo L'Opinionista.

... di cui l'80 per cento, ben quattrocentomila euro, provenienti dal, il Piano nazionale di ... da via Torquato Tasso, aveva subito alcuni anni fa il distacco delladi una delle figure e ...Sulha esultato per il via libera della Commissione Ue alla terza rata e all'avvio delle ... mentre il capogruppo Foti è lad'ariete contro l'ex presidente Inps Tridico e alla ministra ...'Essendo commercialista a riposo,dovrebbe essere in grado di indicare la fonte delle risorse alternative annunciate e l'irrilevanza dei fondipersi. Impresa ardua, evitata con cura ...

PESCARA-ROMA: D'ALFONSO, "TESTA, COMMERCIALISTA A ... Abruzzoweb.it

ROMA - “L'informativa del ministro Fitto è stata un'operazione verità che ha demolito, pezzo per pezzo, il catastrofismo e le menzogne del centrosinistra ...Il parlamentare riminese Andrea Gnassi, deputato del Partito Democratico, è intervenuto sui tagli del governo al Pnrr, le ricadute e i rischi per la ...