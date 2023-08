Pnrr | Mazzetti | ‘Bonelli imbarazzante | da Fi vero impegno per l’ambiente’

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Roma, 2 ago. (Adnkronos) – “Le esternazioni di Bonelli sono imbarazzanti ma, da liberale, confermo che ognuno è libero di esprimere le sue posizioni ma con conoscenza e scienza, senza demagogia. Oggi il ministro Pichetto in commissione ha spiegato che l’Italia del governo Meloni è molto più green di quelli di sinistra che avevano bloccato le rinnovabili e elaborato un Pniec molto più modesto negli obiettivi climatici di quello proposto dall’attuale governo e i fatti lo dimostrano”. Così in una nota Erica, deputata di Forza Italia. “Grazie a tutti i membri del governo ma anche ai parlamentari di maggioranza a partire da Forza Italia che con azioni e atti concreti ha sempre agito nel rispetto dell’ambiente, e grazie anche ai precedenti governi Berlusconi – precisa – si sono raggiunti molti obiettivi e noi vogliamo continuare su questa strada”. “E’ esilarante, ...

... i fatti ovvero i progressi del, senza più allarmismi e propaganda', conclude...sa che ci sono migliaia di progetti pronti e miliardi già stanziati prima e a prescindere dal. ... Lo scrive in una nota Erica, parlamentare di Forza Italia e membro VIII commissione ...Erica, commissione Ambiente della Camera, durante la puntata di Largo Chigi, il talk di The Watcher Post. "I soldiche arriveranno con ildiventano fondamentali per lo sviluppo di ...Roma, 2 ago. (Adnkronos) – “Le esternazioni di Bonelli sono imbarazzanti ma, da liberale, confermo che ognuno è libero di esprimere le sue posizioni ma con conoscenza e scienza, senza demagogia. Oggi ...Roma, 1 ago. (Adnkronos) – “Sul Pnrr la sinistra ha fatto molto rumore per nulla, quasi facendo il tifo per il fallimento del governo, dunque contro il nostro Paese. La sinistra, come sempre, fomenta ...