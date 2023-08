Pnrr | Cattaneo Fi | ' Fitto sta facendo benissimo | giusto aprire a privati'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Roma, 2 ago. (Adnkronos) - "stail massimo. Ho apprezzato molto la sua replica, non si è sottratto al dibattito e, in modo elegante, non ha insistito sulle responsabilità dei governi precedenti. Trovoin questa faseai. Le grandi sfide dei nostri giorni, digitalizzazione e transizione ecologica, possono esistere solo coinvolgendo le imprese". Così in una intervista a La Stampa il deputato e vice coordinatore nazionale di Forza Italia, Alessandro. Sulla possibilità di una commissione parlamentare d'inchiesta sulla guerra fredda in Italia, il deputato azzurro commenta: "Credo che i cittadini non capirebbero, non è il momento dinuovi file per scavare il passato. Questo è l'errore che la sinistra ha fatto per anni, ...