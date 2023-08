Pizzeria Brucio a Testaccio | un viaggio nell’essenza dei sapori

Leggi su funweek

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Nel cuore del pittoresco quartiere di, un’esperienza culinaria straordinaria ha preso vita nel febbraio del 2023: la, dopo l’acclamata apertura della sua prima sede in Piazza delle Coppelle otto mesi prima, si è affermata come un autentico tempio per gli amanti della pizza. Non è solo un luogo dove appagare l’appetito, ma un’esperienza in cui ogni dettaglio è amorevolmente curato, creando un ambiente informale e accogliente. Da, l’essenza deidella tradizione italiana prende forma attraverso le abili mani del pizzaiolo Alessandro Avato e del cuoco Giorgio Faga, che lavorano in sinergia per creare opere d’arte culinarie uniche. LEGGI ANCHE: —Estate: il nuovo spazio nel cuore di Roma si anima anche ad Agosto. Guarda il ...