Più petrolio e più aerei | Sunak | schiaffo del primo ministro britannico agli ecologisti

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Più trivellazioni e più uso dell'aereo. Il premier, il conservatore Rishi, ha inferto ieri un doppio colpo ai pasdaran dell'ecologismo a tutti i costi. Durante una visita nello Aberdeenshire, nord della Scozia, il numero uno del governo di Sua Maestà ha confermato che intende finanziare con 20 milioni di sterline (pari a oltre 23 milioni di euro) il locale progetto Acorn CCS per catturare l'anidride carbonica. Acorn CCS è una joint venture fra il gigante degli idrocarburi Shell UK, la compagnia petrolifera Harbour Energy, il distributore di gas North Sea Midstream Partners e l'impresa Storegga, specializzata in decarbonizzazione e stoccaggio. Sviluppato in anni recenti, lo stoccaggio è la pratica con cui l'anidride carbonica prodotta dalle centrali a gas o a carbone viene “catturata” e iniettata in formazioni geologiche profonde – in ...