(Di mercoledì 2 agosto 2023) Un, di non grandi dimensioni, è statodai vigili del fuoco in unnel pomeriggio. Isono stati chiamati, intorno alle 16 per l'avvistamento dell'esemplare in ...

Un, di non grandi dimensioni, è stato catturato dai vigili del fuoco in una Livorno nel pomeriggio. I pompieri sono stati chiamati, intorno alle 16 per l'avvistamento dell'esemplare in un ...... davanti al garage di un condominio in zona piazza XX Settembre, oggi i vigili del fuoco hanno recuperato un altro esemplare diall'Ardenza. Il serpente, era al sole nelche separa via ...Un, di non grandi dimensioni, è stato catturato dai vigili del fuoco in una Livorno nel pomeriggio. I pompieri sono stati chiamati, intorno alle 16 per l'avvistamento dell'esemplare in un ...

Pitone in un prato di Livorno catturato dai pompieri Euronews Italiano

Un pitone, di non grandi dimensioni, è stato catturato dai vigili del fuoco in un prato a Livorno nel pomeriggio. I pompieri sono stati chiamati, intorno alle 16 per l'avvistamento dell'esemplare in ...Livorno, 2 agosto 2023 – Un altro caso di pitone fuggito e catturato a Livorno. Dopo la vicenda accaduta nei giorni scorsi in zona piazza XX settembre, adesso un nuovo rettile è stato avvistato in via ...