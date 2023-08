Pirelli | tanto rumore per nulla? Il nuovo cda dopo il Golden power

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Lunedì l’assemblea degli azionisti diha nominato il consiglio di amministrazione per il triennio 2023-2025, frutto delpatto parasociale tra il colosso statale cinese Sinochem e Camfin su cui il governo Meloni ha esercitato i poteri speciali. Solle prossime mosse dell’azienda potranno dire se e come è cambiata l’influenza cinese. ILCDA Sulla base delle due liste presentate, sono stati nominati amministratori: Jiao Jian (nominato presidente del consiglio di amministrazione) Marco Tronchetti Provera (C); Andrea Casaluci (C, che sarà amministratore delegato); Chen Aihua; Zhang Haitao; Chen Qian; Alberto Bradanini (indipendente); Michele Carpinelli (C) (indipendente); Domenico De Sole (C) (indipendente); Fan Xiaohua (indipendente); Marisa Pappalardo (indipendente); Tang Grace (indipendente). ...

debole anche Pirelli & C

come richiesto dai costruttori partner di Pirelli. Altra priorità dello Scorpion MS è il comfort acustico e plastico, tanto da ridurre del 25% la rumorosità rispetto allo Scorpion Verde All Season.Pirelli presenta Scorpion MS, pneumatico all season ad alte prestazioni dedicato al primo equipaggiamento dei SUV di ultima generazione nei segmenti premium e prestige. Erede di Scorpion Verde All Sea