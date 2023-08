Pioli | «Non vogliamo dipendere da Leao Lui deve muoversi di più»

(Di mercoledì 2 agosto 2023)commenta le tre sconfitte dei rossoneri in questa tourneè americana. Il Milan ha perso in rimonta con il Real Madrid, dal dischetto contro la Juve e infine contro il Barcellona senza realizzare una rete. L’allenatore, nella conferenza, ha spiegato il suo punto di vista: «Il bilancio della tournée è molto positivo perché abbiamo lavorato bene e affrontato tre partite di altissimo livello, che ci hanno detto qualcosa di particolare. Mancano tre settimane, quello che ho visto è sicuramente positivo. Ci ha dato insegnamenti». «I nuovi si stanno inserendo bene, poi è chiaro che ci vuole tempo». «Dai tre davanti mi aspetto che facciano gol o li facciano fare. Siamo stati sempre pericolosi ma non sempre abbiamo sfruttato le occasioni. Abbiamo fatto fatica a togliere palla al Barcellona e nella fase difensiva abbiamo concesso qualcosa. Normale per una squadra con così ...

