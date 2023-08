Pillola contro il cancro | dai ricercatori americani scoperta una terapia efficace contro i tumori solidi

(Di mercoledì 2 agosto 2023)del City of Hope, una delle più grandi organizzazioni di ricerca e trattamento delnegli Stati Uniti, hanno pubblicato uno studio su unailche potenzialmente sembra annientare tutti inelle ricerche precliniche. Lachemioterapica mirata, AOH1996, agisce su una determinata proteina. È significativo perché questa proteina – l’antigene nucleare cellulare proliferante (PCNA) – era precedentemente ritenuta “nonllabile”. AOH1996 è in fase di sperimentazione clinica di fase 1 su esseri umani presso City of Hope di Los Angeles. I risultati sono appena stati pubblicati sulla rivista Cell Chemical Biology. Mentre molte terapie si concentrano ...

La pillola AOH1996 è stata testata in laboratorio su 70 diverse cellule tumorali - dal seno, alla prostata, al cervello, alle ovaie - ed è risultata efficace contro tutte ...Al momento la pillola è stata testata in laboratorio su 70 diverse cellule tumorali – dal seno, alla prostata, al cervello, alle ovaie – ed è risultato efficace contro tutti. Tuttavia, se pure i ...