Che la guerra continui non ci aiuta - ha proseguito- . Le condizioni sono favorevoli. Ciononostante noi continuiamo a lavorare, magari non in modo eclatante, e alla fine i risultati ci ...L'altro, Giancarlo, a chi gli chiedeva se la flessione delitaliano nel secondo trimestre lo allarmasse, spiegava che 'non mi ero mai illuso' che sarebbe stata una passeggiata. Si ......che è andato storto nel rientro di Meloni e riguarda i dati Istat che certificano un calo del... quando il boom turistico si sarà esaurito, quando Giancarlodovrà scrivere il Nadef. ...

Pil, Giorgetti: convinti di centrare target crescita 2023 di +1% www.ildomanid'italia.eu

"Detto questo, però, questa impennata dei tassi di interesse non ci aiuta. Che la guerra continui non ci aiuta - ha proseguito Giorgetti -. Le condizioni sono favorevoli. Ciononostante noi continuiamo ...Il Financial Times: "Meloni under fire as Italy’s economic recovery falters". Il brusco risveglio del governo con i recenti numeri sul Pil.